Студента из Самары заплатит 250 тысяч за фиктивную регистрацию 21 иностранца

Молодой горожанин прописал выходцев из-за рубежа в квартире, в которой живет с бабушкой. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.
Всего студент фиктивно зарегистрировал 21 иностранца. Хотя по факту они там не появлялись. За это местный получил 42 тыс. рублей. Позже об этом узнали правоохранители. Расследовали 16 уголовных дел.
Материалы передали в суд. Парень признал вину и раскаялся. В итоге оштрафовали на 250 тыс. рублей. Приговор ведомства вступил в законную силу.
Недавно писали, что две женщины прятались в высокой траве во время миграционного рейда полиции в Самаре.
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