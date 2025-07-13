Детей из Подмосковья, которых «воспитывали» битой и кипятком, могут передать в приёмную семью

Как выяснилось, дети — две девочки и 11-летний мальчик Богдан — не ходили в школу и подвергались регулярным издевательствам. По словам следователей, особенно сильно доставалось Богдану — его били битой, обливали кипятком, на теле мальчика обнаружены ожоги, гематомы и синяки. Установлено, что семья вела кочевой образ жизни и, скорее всего, только недавно поселилась в Видном.