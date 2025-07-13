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Детей из Подмосковья, которых «воспитывали» битой и кипятком, могут передать в приёмную семью

Трое детей, пострадавших от жестокого обращения со стороны матери и её сожителя в подмосковном Видном, могут быть переданы в приёмную семью. Сейчас их судьбой занимается опека. Об этом «Звезде» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Источник: Life.ru

«Сейчас ищут родственников в Краснодарском крае. Опека будет принимать решение», — рассказала она.

Как выяснилось, дети — две девочки и 11-летний мальчик Богдан — не ходили в школу и подвергались регулярным издевательствам. По словам следователей, особенно сильно доставалось Богдану — его били битой, обливали кипятком, на теле мальчика обнаружены ожоги, гематомы и синяки. Установлено, что семья вела кочевой образ жизни и, скорее всего, только недавно поселилась в Видном.

Напомним, что в подмосковном Видном задержали мужчину, жестоко избивавшего 11-летнего пасынка. По его словам, причиной насилия стал якобы долг матери мальчика. На кадрах, видно, как мужчина избивает ребёнка руками, ногами и дубинкой, сопровождая издевательства циничными комментариями. В момент расправы в квартире находились также две дочери женщины — 8 и 13 лет.