Автомобилистка сбила 7-летнего велосипедиста на переходе в Новосибирске

Инцидент произошёл 13 июля около 11:30 у дома № 2/2 на улице Курчатова. Водитель авто марки Toyota RAV4, 44-летняя женщина, совершила наезд на мальчика 2016 года рождения, пересекавшего дорогу по нерегулируемому переходу.