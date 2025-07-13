Автомобилистка сбила 7-летнего велосипедиста на переходе в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе. Пострадавший доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.
Инцидент произошёл 13 июля около 11:30 у дома № 2/2 на улице Курчатова. Водитель авто марки Toyota RAV4, 44-летняя женщина, совершила наезд на мальчика 2016 года рождения, пересекавшего дорогу по нерегулируемому переходу.
Ребёнок получил травмы, их тяжесть уточняется. На месте работали сотрудники ДПС, которые устанавливают обстоятельства аварии.