Массовое ДТП на объездной дороге под Челябинском: есть жертвы

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 июля в Сосновском районе.
Предварительно известно, что все произошло на 8 километре дороги «Западный обход Челябинска».
Сообщается, что 62-летний водитель Mazda Demio не выбрал безопасную скорость, совершил столкновение с двигавшимся впереди Ford Transit, которым управлял мужчина 1968 года рождения, после чего Mazda выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen Polo, за рулем был мужчина 1956 года рождения.
В результате пассажир Volkswagen — женщина 60−70 лет, личность устанавливается — от полученных травм скончалась на месте.
Кроме того, водитель и пассажир (женщина 50−60 лет, личность устанавливается) Volkswagen, а также пассажир 1967 года рождения из автомобиля Mazda получили телесные повреждения, эвакуированы в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.