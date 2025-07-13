Массовое ДТП на объездной дороге под Челябинском: есть жертвы

Сообщается, что 62-летний водитель Mazda Demio не выбрал безопасную скорость, совершил столкновение с двигавшимся впереди Ford Transit, которым управлял мужчина 1968 года рождения, после чего Mazda выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen Polo, за рулем был мужчина 1956 года рождения.