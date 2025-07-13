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Массовое ДТП на объездной дороге под Челябинском: есть жертвы

Массовое ДТП случилось на объездной дороге под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 июля в Сосновском районе.

Предварительно известно, что все произошло на 8 километре дороги «Западный обход Челябинска».

Сообщается, что 62-летний водитель Mazda Demio не выбрал безопасную скорость, совершил столкновение с двигавшимся впереди Ford Transit, которым управлял мужчина 1968 года рождения, после чего Mazda выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen Polo, за рулем был мужчина 1956 года рождения.

В результате пассажир Volkswagen — женщина 60−70 лет, личность устанавливается — от полученных травм скончалась на месте.

Кроме того, водитель и пассажир (женщина 50−60 лет, личность устанавливается) Volkswagen, а также пассажир 1967 года рождения из автомобиля Mazda получили телесные повреждения, эвакуированы в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.