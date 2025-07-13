Мошенники выманили у уфимки более 2 млн рублей

«В случае поступления сомнительного звонка, в котором говорится о совершении в отношении вас незаконной операции, рекомендуется прервать беседу. Не переводите свои денежные средства на якобы безопасный счет, не сообщайте незнакомым лицам по телефону свои персональные данные, а также банковские реквизиты, не устанавливайте на свой телефон неизвестные вам приложения по рекомендациям незнакомых вам лиц. Соблюдайте бдительность при переводе денежных средств по неизвестным реквизитам, пользуйтесь только проверенными сайтами», — отмечается в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.