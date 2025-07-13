Мошенники выманили у уфимки более 2 млн рублей

Среди пострадавших — 82-летняя уфимка, которой позвонили неизвестные и представились сотрудниками портала «Госуслуги», банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом проверки абонентского номера, а в дальнейшем и предотвращения мошеннических действий пожилая женщина перевела аферистам почти 2,1 млн рублей. Из них 1,3 млн рублей — личные сбережения, остальные деньги — заемные. Возбуждено уголовное дело.
В Янаульском районе в тот же день произошла аналогичная ситуация. 43-летняя женщина перевела мошенникам 1,750 млн рублей, из которых только 250 тысяч рублей были личными накоплениями, остальные деньги принадлежали ее сыну. Также возбуждено уголовное дело.
«В случае поступления сомнительного звонка, в котором говорится о совершении в отношении вас незаконной операции, рекомендуется прервать беседу. Не переводите свои денежные средства на якобы безопасный счет, не сообщайте незнакомым лицам по телефону свои персональные данные, а также банковские реквизиты, не устанавливайте на свой телефон неизвестные вам приложения по рекомендациям незнакомых вам лиц. Соблюдайте бдительность при переводе денежных средств по неизвестным реквизитам, пользуйтесь только проверенными сайтами», — отмечается в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.