В Тайшетском районе 25-летний парень утонул в реке Бирюса

В Тайшетском районе спасатели завершили поиски 25-летнего парня, который пропал во время купания в реке Бирюса у поселка Новобирюсинский. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, личные вещи молодого человека нашли на берегу возле лодочной станции, а тело обнаружили позже на глубине девять метров в 50 метрах от берега. Это место не было оборудовано для купания и официально запрещено.
— Государственные инспекторы по маломерным судам подчёркивают: в стихийных местах массового отдыха высок риск гибели, поскольку отсутствует надлежащий контроль за безопасностью. Здесь повсеместно установлены запрещающие знаки, — поделились в ведомстве.
МЧС в очередной раз напоминает основные правила безопасности: купайтесь только на официальных пляжах, не оставляйте детей без присмотра у воды, обязательно используйте спасательные жилеты на плавсредствах. Если видите детей одних у водоема — не будьте равнодушными, отведите их в безопасное место. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.