В Тайшетском районе 25-летний парень утонул в реке Бирюса

В Тайшетском районе спасатели завершили поиски 25-летнего парня, который пропал во время купания в реке Бирюса у поселка Новобирюсинский. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, личные вещи молодого человека нашли на берегу возле лодочной станции, а тело обнаружили позже на глубине девять метров в 50 метрах от берега. Это место не было оборудовано для купания и официально запрещено.