В Феодосии из-за аварии на водоочистной станции начались проблемы с водой

В Феодосии на водоочистной станции произошла авария. В связи с этим ограничено водоснабжение на территории города.
Проверку обстоятельств аварии уже начала республиканская прокуратура. "В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка.
исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", — сообщили в надзорном ведомстве.
В региональном филиале «Воды Крыма» заверили, что в течение дня будет организован подвоз воды.
Несколько дней назад администрация Феодосии предупреждала о работах на водопроводе. Из-за этого с 8 июля вода могла стать мутной, объясняли чиновники.