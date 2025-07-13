Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии из-за аварии на водоочистной станции начались проблемы с водой

Несколько дней назад на водопроводе проводили работы.

Источник: Югополис

В Феодосии на водоочистной станции произошла авария. В связи с этим ограничено водоснабжение на территории города.

Проверку обстоятельств аварии уже начала республиканская прокуратура. "В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка.

исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", — сообщили в надзорном ведомстве.

В региональном филиале «Воды Крыма» заверили, что в течение дня будет организован подвоз воды.

Несколько дней назад администрация Феодосии предупреждала о работах на водопроводе. Из-за этого с 8 июля вода могла стать мутной, объясняли чиновники.