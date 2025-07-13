Безработный напал на настоятеля храма в Петербурге

На место прибыл наряд полиции, который задержал 43-летнего безработного. Мужчина был пьян. Установлено, что перед нападением на священника у него возник конфликт с прихожанками. Нетрезвый мужчина выезжал с парковки и задел чужую машину. Две женщины сделали ему замечание. В ответ он ударил одну из прихожанок. За нее вступился священник, тогда агрессор переключился на него. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).