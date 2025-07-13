Безработный напал на настоятеля храма в Петербурге

В Петербурге агрессивный мужчина напал на настоятеля храма, расположенного на территории больницы в Калининском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 11 июля около семи часов вечера.
— Поступило сообщение о том, что агрессивный мужчина с палкой напал на 60-летнего настоятеля храма. Священнослужитель серьезных травм не получил и от госпитализации отказался, — уточнили в полиции.
На место прибыл наряд полиции, который задержал 43-летнего безработного. Мужчина был пьян. Установлено, что перед нападением на священника у него возник конфликт с прихожанками. Нетрезвый мужчина выезжал с парковки и задел чужую машину. Две женщины сделали ему замечание. В ответ он ударил одну из прихожанок. За нее вступился священник, тогда агрессор переключился на него. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).