Произошло два пожара в пятиэтажках в Нижнем Тагиле

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на улице Октябрьской Революции горели домашние вещи на балконе на четвертом этаже пятиэтажки.
Площадь пожара составила два квадратных метра. Звенья газодымозащитной службы из задымленных помещений спасли двух человек. Возгорание ликвидировано за 6 минут 7 специалистами и тремя единицами техники.
На Ленинградском проспекте горело имущество жильцов в подъезде на первом этаже пятиэтажки. Площадь пожара составила 5 квадратов.
Звенья газодымозащитной службы из задымленных помещений спасли шестерых человек. Возгорание ликвидировано за 9 минут 10 специалистами и тремя единицами техники.