В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились три несовершеннолетних фигуранта: подробности

В уголовном деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появилось три новых фигуранта. Они являются несовершеннолетними и находятся под запретом определенных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
«Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в документе.
Напомним, в 2023 году ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации задержали в Москве и Рязанской области неонацистов, которые представляли преступную группировку. Они собирали разведданные об адресах проживания и работы Симоньян и Собчак с целью подготовки покушения на журналисток.
В 2024 году трое из пяти фигурантов по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак частично признали вину.
Симоньян позже прокомментировала попытку покушения на нее.
«Ну, а что тут сделаешь? Я надеюсь на Господа, как мы все. Можно куда-то спрятаться, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — отмечала Симоньян.
Собчак в свою очередь поблагодарила российские спецслужбы за пресечение попытки покушения.
«Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких “но”», — написала Собчак в своих соцсетях.
На попытку покушения украинских спецслужб на Симоньян и Собчак отреагировал также и МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что это очередная попытка Киева под опекой Запада устроить террор в России.
«Речь идет об очередной попытке террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами», — говорилось в заявлении Захаровой.
Захарова также сообщила, что причиной попытки покушения украинской группировки стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак. Симоньян, в свою очередь, на регулярной основе получает угрозы со стороны спецслужб Украины.