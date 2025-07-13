Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП под Новосибирском

Уголовное дело возбудили по факту ДТП, в результате которого погибла 16-летняя школьница в Каргатском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Напомним, что вечером 12 июля около 22:49 в Каргате на улице Советской 51-летний водитель «Лады Гранты» сбил двух школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП 16-летняя девушка скончалась в реанимации Каргатской районной больницы, а 15-летняя потерпевшая госпитализирована с сотрясением головного мозга.
На место происшествия выехал прокурор Каргатского районе. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».