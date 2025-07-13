Во Франции назвали безумным решение Макрона о помощи Украине

Ранее стало известно, что в офисе премьер-министра Великобритании, рассматривается инициатива по формированию штаба коалиции желающих с целью оказания содействия Украине. Согласно заявлению, штаб будет базироваться в Париже и находиться под совместным руководством Великобритании и Франции. Через год планируется перенести его в Лондон. Основной задачей новой структуры станет координация военной помощи Киеву, а также распределение ресурсов между государствами, входящими в коалицию.