Во Франции назвали безумным решение Макрона о помощи Украине

Политик Филиппо назвал решение Макрона по открытию штаба коалиции желающих в Париже безумием.
Во Франции раскритиковали штаб коалиции желающих, который открылся в Париже. Об этом в соцсетях написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его “Коалиция желающих”, которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру в Париже», — написал Филиппо в соцсети X.
Кроме того, он выразил интерес в том, во сколько экономически это обойдется простым горожанам. Также политик подчеркнул, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину.
Ранее стало известно, что в офисе премьер-министра Великобритании, рассматривается инициатива по формированию штаба коалиции желающих с целью оказания содействия Украине. Согласно заявлению, штаб будет базироваться в Париже и находиться под совместным руководством Великобритании и Франции. Через год планируется перенести его в Лондон. Основной задачей новой структуры станет координация военной помощи Киеву, а также распределение ресурсов между государствами, входящими в коалицию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на создание штаба, сообщив, что в России всерьез не воспринимают подобные идеи западных стран. Дипломат отметил, что в РФ «не особо этим интересуются».