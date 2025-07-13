Площадь лесных пожаров на Среднем Урале увеличилась до 26 га

В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 5 гектаров.
В регионе действует 3 пожара, огонь охватил 26 гектаров леса. Днем ранее, 12 июля, площадь пожаров составляла 21 гектар.
«На 00:00 по московскому времени 13 июля, на территории региона действовало 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 26 га», — сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, за неделю в регионе было выявлено 228 нарушений требований пожарной безопасности.
Патрульно-контрольные группы за неделю провели 239 выездных мероприятия, в ходе которых было возбуждено 26 административных расследований, составлено 126 протоколов по статье 20.4 КоАП РФ — «Нарушение требований пожарной безопасности».
Чаще всего фиксировали следующие нарушения: незаконное выжигания сухой травы, сжигание мусора и разведение костров в неположенных местах.