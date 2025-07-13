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В Ростовской области лихач за рулем легковушки сбил подростка на самокате

Водитель «ВАЗа» сбил подростка на электросамокате, пострадавший попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 24-летний лихач без прав на автомобиле «ВАЗ 2110» сбил 13-летнего подростка, катавшегося на электросамокате. Это произошло вечером 12 июля, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Инцидент случился в хуторе Ленина. Предварительно, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу (в месте, где это разрешено) и устроил ДТП.

— Пострадавший подросток с травмами попал в больницу. На месте происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи МВД, — рассказали в Госавтоинспекции.

Жителей Дона просят контролировать поездки своих детей на самокатах, а также периодически напоминать им об опасностях и правилах поведения на дороге. Лучше не допускать детей к управлению электросамокатами раньше разрешенного возраста.

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