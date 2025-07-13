Из-за жары жители воронежского Павловска лишились воды

Из-за аномально жаркой погоды в городе Павловск Воронежской области вышло из строя подающее питьевую воду оборудование и краны пересохли. Как пояснили в местном водоканале, в связи с погодой резко возросло потребление водопроводной воды.
По этой причине в субботу, 12 июля, в отдельные районы города Павловска перестала поступать вода. На место аварии выехали бригады водоканала, которые приступили к устранению неполадки.
— Ориентировочное время начала заполнения системы — до 05:00 13 июля, — сообщили в компании.
Тем временем для жителей организовали подвоз питьевой воды. Набрать ее можно на площадке у здания «Почты России» по ул. 40 лет Октября, 3.