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Из-за жары жители воронежского Павловска лишились воды

Система регулировки наносов не выдержала повышенного потребления воды.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аномально жаркой погоды в городе Павловск Воронежской области вышло из строя подающее питьевую воду оборудование и краны пересохли. Как пояснили в местном водоканале, в связи с погодой резко возросло потребление водопроводной воды.

По этой причине в субботу, 12 июля, в отдельные районы города Павловска перестала поступать вода. На место аварии выехали бригады водоканала, которые приступили к устранению неполадки.

— Ориентировочное время начала заполнения системы — до 05:00 13 июля, — сообщили в компании.

Тем временем для жителей организовали подвоз питьевой воды. Набрать ее можно на площадке у здания «Почты России» по ул. 40 лет Октября, 3.