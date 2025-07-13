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Семейная ссора закончилась тяжёлым ножевым ранением в Петербурге

В Северной столице в ночь на 12 июля в квартире одного из домов на улице Тюшина произошла семейная ссора с ранением.

Молодой человек после совместного употребления алкоголя с родным братом вступил с ним в конфликт. В ходе ссоры обидчик нанёс потерпевшему удар ножом в спину. Об этом сообщает «МК в Питере» в правоохранительных органах.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Он прибыл в больницу с ранением грудной клетки, переломом рёбер и пневмотораксом. Его госпитализировали в срочном порядке в тяжелом состоянии.

Нападавшего брата задержали сотрудники полиции. У него изъяли вещественные доказательства, включая орудие нападения — нож с деревянной ручкой. Также на нападающего завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).