Семейная ссора закончилась тяжёлым ножевым ранением в Петербурге

Молодой человек после совместного употребления алкоголя с родным братом вступил с ним в конфликт. В ходе ссоры обидчик нанёс потерпевшему удар ножом в спину. Об этом сообщает «МК в Питере» в правоохранительных органах.
Пострадавший обратился за медицинской помощью. Он прибыл в больницу с ранением грудной клетки, переломом рёбер и пневмотораксом. Его госпитализировали в срочном порядке в тяжелом состоянии.
Нападавшего брата задержали сотрудники полиции. У него изъяли вещественные доказательства, включая орудие нападения — нож с деревянной ручкой. Также на нападающего завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).