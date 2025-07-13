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Школьница-наркокурьер задержана в Орше

Ученице девятого класса за совершенное преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Орше школьницу, которая занималась распространением наркотиков, сообщил начальник отдела управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома Иван Короткий.

По его словам, в подъезде одного из многоэтажных домов на окраине Орши милиционеры задержали группу подростков.

«На момент задержания несовершеннолетние находились в состоянии опьянения», — сказал Короткий.

Представитель УВД добавил, что впоследствии в ходе дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что одна из несовершеннолетних на протяжении двух месяцев работала закладчицей в интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.

У нее было обнаружено и изъято почти 200 граммов особо опасных психотропных веществ Альфа-PVP, а также мефедрон, которые она планировала распространить на территории области.

В отношении подростка следователями СК возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ученице девятого класса за совершенное преступление грозит до 15 лет лишения свободы.