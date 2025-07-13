Школьница-наркокурьер задержана в Орше

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Орше школьницу, которая занималась распространением наркотиков, сообщил начальник отдела управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома Иван Короткий.
По его словам, в подъезде одного из многоэтажных домов на окраине Орши милиционеры задержали группу подростков.
«На момент задержания несовершеннолетние находились в состоянии опьянения», — сказал Короткий.
Представитель УВД добавил, что впоследствии в ходе дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что одна из несовершеннолетних на протяжении двух месяцев работала закладчицей в интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.
У нее было обнаружено и изъято почти 200 граммов особо опасных психотропных веществ Альфа-PVP, а также мефедрон, которые она планировала распространить на территории области.
В отношении подростка следователями СК возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ученице девятого класса за совершенное преступление грозит до 15 лет лишения свободы.