В Шахтах произошел пожар в заброшенном здании ДК имени Ольги Мешковой

В ночь на 13 июля в Шахтах потушили заброшенное здание Дворца культуры имени Ольги Мешковой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов на Михайлова, 1 поступил в 00:17, горело бесхозное строение на площади в 100 кв. метров. В 2 часа ночи пожар потушили, — прокомментировали в ведомстве.
Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 11 человек, использовалось четыре единиц техники.
Добавим, накануне пожарные защитили от огня поля с пшеницей и фермерское хозяйство в Цимлянском районе Ростовской области.
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