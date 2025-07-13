Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах произошел пожар в заброшенном здании ДК имени Ольги Мешковой

100 кв. метров выгорело в бесхозном ДК в Шахтах.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 13 июля в Шахтах потушили заброшенное здание Дворца культуры имени Ольги Мешковой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Вызов на Михайлова, 1 поступил в 00:17, горело бесхозное строение на площади в 100 кв. метров. В 2 часа ночи пожар потушили, — прокомментировали в ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 11 человек, использовалось четыре единиц техники.

Добавим, накануне пожарные защитили от огня поля с пшеницей и фермерское хозяйство в Цимлянском районе Ростовской области.

Подпишись на нас в Telegram.