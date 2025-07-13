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Пермский тракт встал в затор из-за ДТП и большого потока

На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург образовалась пробка.

Затор растянулся с 335-го по 337-й километр. Это связано с большим транспортным потоком и ДТП, случившимся на 336-м километре (Первоуральский МО).

«Внимание! На автодороге Р-242 км 335 — км 337 в направлении г. Екатеринбург затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и ДТП на автодороге Р-242 км 336», — информирует ФКУ «Уралуправтодор».

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что на 322-м километре трассы Пермь — Екатеринбург была перекрыта проезжая часть из-за дорожно-транспортного происшествия.