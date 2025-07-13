В Красноярске пьяный водитель сбил детей на тротуаре

Предварительно установлено, что за рулем находился 24-летний молодой человек. Тест на алкоголь подтвердил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения ДТП. Дальнейшая информация о состоянии пострадавших и мерах, принятых в отношении виновника, уточняется.