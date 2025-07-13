В Красноярске пьяный водитель сбил детей на тротуаре

По информации, опубликованной в телеграм-канале «Kras Mash», в Красноярске произошло серьезное ДТП.
Водитель автомобиля «Хонда», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар и совершил наезд на группу пешеходов.
В результате инцидента пострадали четверо человек: двое детей 10 лет, один ребенок 11 лет и взрослый мужчина 41 года.
Предварительно установлено, что за рулем находился 24-летний молодой человек. Тест на алкоголь подтвердил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения ДТП. Дальнейшая информация о состоянии пострадавших и мерах, принятых в отношении виновника, уточняется.
Как ранее писал «МК в Красноярске», под Минусинском столкнулись два автомобиля.