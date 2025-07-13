Безопасность начинается дома: МЧС призывает обеспечить защиту окон

С наступлением лета фиксируется рост подобных происшествий. К примеру, в Астане двухлетний ребенок выпал с пятого этажа и был госпитализирован с травмами. В Караганде трехлетний малыш, облокотившись на москитную сетку, сорвался с третьего этажа — получил смертельные травмы. Спасти его не удалось.