Безопасность начинается дома: МЧС призывает обеспечить защиту окон

С наступлением лета фиксируется рост подобных происшествий. К примеру, в Астане двухлетний ребенок выпал с пятого этажа и был госпитализирован с травмами. В Караганде трехлетний малыш, облокотившись на москитную сетку, сорвался с третьего этажа — получил смертельные травмы. Спасти его не удалось.
Практически во всех случаях дети оставались без присмотра и имели доступ к самостоятельному открытию окон. Как правило, трагедии происходят, когда ребенок опирается на москитную сетку, не способную выдержать его вес. Эта опасная беспечность взрослых стоит жизни.
Основную группу риска составляют дети от 2 до 13 лет.
МЧС призывает всех родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:
— не оставляйте детей без присмотра;
— не полагайтесь на москитные сетки — они не удерживают ребёнка;
— устанавливайте на окна специальные фиксаторы и блокираторы;
— убирайте от окон мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник.
Каждое подобное происшествие — это трагедия, которую можно предотвратить.
Помните: ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на взрослых. Берегите своих детей.