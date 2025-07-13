В лесах Башкирии потерялись три человека

Накануне возле села Кандрыкуль Туймазинского района, на озере из палаточного городка пропал 32-летний мужчина. К счастью, помощь спасателей не понадобилась, потерявшегося мужчину нашли самостоятельно.
Между тем в Абзелиловском районе, неподалеку от деревни Зеленая Поляна, в лесу заблудились два человека. Их нашли туристы.
Спасатели рекомендуют соблюдать важные правила, отправляясь в лес. Одежда должна быть плотная, закрывающая руки и ноги. Она поможет защититься от клещей, веток, насекомых. Оптимальная обувь для похода в лес — высокие ботинки или сапоги (непромокаемые, с хорошим протектором). На голове — кепка, бандана или платок. Не менее важно использовать в одежде яркие цвета — так вас будет легче заметить.
Чего избегать? Не трогайте незнакомые грибы, ягоды и растения, поскольку они могут быть ядовиты. Не подходите к норам, дуплам, гнездам — дикие животные могут атаковать. Не ломайте ветки, не рвите растения — это может нарушить экосистему. Не оставляйте мусор в лесу.
«Если потерялся, то остановись и не паникуй. Позвони в “112”. Свисти, кричи, стучи по дереву — так тебя быстрее найдут. Если темнеет — оставайся на месте», — советуют спасатели.