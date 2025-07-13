В лесах Башкирии потерялись три человека

Спасатели рекомендуют соблюдать важные правила, отправляясь в лес. Одежда должна быть плотная, закрывающая руки и ноги. Она поможет защититься от клещей, веток, насекомых. Оптимальная обувь для похода в лес — высокие ботинки или сапоги (непромокаемые, с хорошим протектором). На голове — кепка, бандана или платок. Не менее важно использовать в одежде яркие цвета — так вас будет легче заметить.