Милиция задержала школьницу-наркокурьера в Орше

Милиция Орши задержала девятиклассницу, у которой изъяли опасные психотропные вещества, сообщили в МВД Беларуси.
В подъезде многоэтажки милиционеры задержали группу подростков в состоянии опьянения. Выяснилось, что одна из несовершеннолетних работала закладчицей интернет-магазина по продаже наркотиков.
У нее обнаружено и изъято почти 200 г особо опасных психотропных веществ, предназначенных для дальнейшего распространения на территории области.
Девятикласснице грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что милиция вернула 400 тысяч долларов, которые пенсионер из Минска отдал мошенникам.
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Кроме того, СК сообщил, что жительница Минска организовала сеть проституции через сайты знакомств: «Установлено более ста эпизодов».