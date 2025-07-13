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Неизвестный мужчина погиб на железнодорожных путях возле станции «Броневая»

Следователи устанавливают подробности происшествия со смертельным исходом с железнодорожным транспортом в Петербурге. Трагический инцидент произошел в районе ж/д станции «Броневая» вечером в субботу, 12 июля.

Источник: Коммерсантъ

По данным телеканала 78, неизвестный мужчина сидел на рельсах перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось. Потерпевший скончался на месте. Его личность в настоящий момент устанавливается, на вид погибшему 30−40 лет, уточнили в СК на транспорте.

В связи с произошедшим, движение поездов на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги более часа было затруднено и восстановлено лишь после 23:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезд насмерть сбил петербуржца на железнодорожной станции Пупышево в Волховском районе Ленинградской области.