Неизвестный мужчина погиб на железнодорожных путях возле станции «Броневая»

По данным телеканала 78, неизвестный мужчина сидел на рельсах перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось. Потерпевший скончался на месте. Его личность в настоящий момент устанавливается, на вид погибшему 30−40 лет, уточнили в СК на транспорте.