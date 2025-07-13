В Крыму подвели итоги аварийности за 6 месяцев

Какие меры принимаются для снижения этих показателей, рассказывает начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым полковник полиции Анатолий Борисенко.
По его словам, главной причиной дорожно-транспортных происшествий на крымских дорогах является выезд транспорта на встречную полосу движения.
— Следующая причина — нарушение правил дорожного движения при проезде перекрестка, — продолжает список Анатолий Борисенко. — Ну, а третья причина — управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Влекут за собой тревожные последствия и нарушения правил дорожного движения пешеходами.
— Что нам говорят цифры статистики, если сравнить их с прошлогодними?
— По сравнению с аналогичным периодом 2024 года можно сказать, что общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 13%. Но при этом, к большому сожалению, на 22% мы имеем рост числа погибших. А вот количество пострадавших показывает снижение на 9%.
За шесть месяцев 2025 года сотрудники ГАИ задержали 4481 водителя, управлявшего транспортом в состоянии опьянения.
— Я имею в виду алкогольного и наркотического опьянения, — уточняет собеседник. — При этом 457 случаев — это управление повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. Вообще управление транспортом в состоянии опьянения — один из ключевых моментов, который приводит к ДТП. И если посмотреть статистику ДТП с участием нетрезвых водителей и по их вине, то тяжесть последствия, естественно, очень сильна.
На территории Республики Крым для пресечения случаев вождения в нетрезвом виде проводится профилактическая работа.
— Например, с 4 по 6 июля в республике прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», — говорит Анатолий Борисенко. — Но хочу заметить, что и наши граждане становятся небезразличны к этой ситуации. Только за шесть месяцев этого года по поступившим звонкам на «телефон доверия» в управление Государственной автоинспекции 140 водителей были оформлены за управление транспортом в состоянии опьянения. Они были отстранены. По сути дела, это спасенные жизни. Напомню, наш телефон доверия: 3 (652) 668−700 и 3 (652) 668−740.
С началом лета и курортного сезона — 2025 на дорогах Крыма фиксируется рост числа автомобилей.
— Транспортные потоки увеличились у нас в этом году в разы, — отмечает руководитель ГАИ Крыма. — Порядка 60% граждан, которые прибывают в Крым на отдых и оздоровление, прибывают автотранспортом. На сегодня средняя статистика приезжающих выглядит так: приблизительно около семи тысяч заезжают через Крымский мост и при этом около пяти тысяч заезжают уже через МАПы Джанкой и Армянск. То есть едут в Крым через исторические регионы.
Вместе с увеличением потока транспортных средств на дорогах полуострова увеличилось число нарядов ГАИ.
— Это сделано для того, чтобы наши водители, видя присутствие сотрудников ГАИ, соблюдали правила дорожного движения, — поясняет Анатолий Борисенко. — А также для того, чтобы наши сотрудники профилактировали противоправные действия водителей, которые пытаются нарушить либо не хотят соблюдать правила.
— Где именно на дежурство выходят дополнительные посты?
— Посты установлены с учетом увеличения плотности движения со стороны «Тавриды», со стороны Алушты в сторону Ялты, где ведутся ремонтные работы. На дороге «Новороссия», которая ведет от Джанкоя к Симферополю и является, к сожалению, аварийно опасной из-за выездов на встречную полосу движения. Именно эта причина ДТП дает нам статистический рост на фоне снижения других.
Как напоминает начальник Госавтоинспекции Крыма, на территории полуострова работают 887 комплексов фото- и видеофиксации.
— Они фиксируют нарушение правил проезда перекрестка, проезд на запрещающий сигнал, превышение скорости и выезд на встречную полосу движения, — уточняет он. — Также комплексы начали фиксировать такое нарушение правил, как не пристегнутый ремень безопасности.
Планируется, что в скором времени будет фиксироваться наличие-отсутствие полиса ОСАГО и разговоры водителей по мобильному телефону.
— Есть пилотные проекты в других городах, — уточняет собеседник. — Мы пока готовимся к этому мероприятию, будем смотреть по статистике, как это повлияет на аварийность. Прежде чем это все заработает в Крыму, будет дополнительно доведено до населения. Сначала мы запустим пилотный проект, профилактический. Потом уже будем принимать меры.