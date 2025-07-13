В Крыму подвели итоги аварийности за 6 месяцев

— Транспортные потоки увеличились у нас в этом году в разы, — отмечает руководитель ГАИ Крыма. — Порядка 60% граждан, которые прибывают в Крым на отдых и оздоровление, прибывают автотранспортом. На сегодня средняя статистика приезжающих выглядит так: приблизительно около семи тысяч заезжают через Крымский мост и при этом около пяти тысяч заезжают уже через МАПы Джанкой и Армянск. То есть едут в Крым через исторические регионы.