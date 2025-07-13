В Самаре студент прописал у себя в квартире 21 иностранца

Полицейские выяснили, что несколько десятков человек зарегистрированы в одной квартире и по месту регистрации не проживают. Студент прописал их у себя за 42 тысячи рублей. Соединено в одно производство и расследовано 16 уголовных дел. Суд оштрафовал молодого человека на 250 тысяч рублей.