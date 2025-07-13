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В Самаре студент прописал у себя в квартире 21 иностранца

Самарца оштрафовали на 250 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Самаре студент незаконно поставил на миграционный учет в квартире, где прописан и живет с бабушкой, 21 иностранца. Молодому человеку вынесли приговор за их фиктивную регистрацию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Самарец работает в банковском учреждении. Он понимал, что не будет предоставлять квартиру для проживания иностранцам. При подаче документов его не раз предупреждали об ответственности за нарушения миграционного законодательства», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что несколько десятков человек зарегистрированы в одной квартире и по месту регистрации не проживают. Студент прописал их у себя за 42 тысячи рублей. Соединено в одно производство и расследовано 16 уголовных дел. Суд оштрафовал молодого человека на 250 тысяч рублей.