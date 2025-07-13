Мотоциклист попал в смертельное ДТП с «Грантой» в Самарской области 12 июля

Это случилось в субботу в Ставропольском районе губернии. Мужчина катался на незарегистрированном транспорте, сообщили в региональном главке.
35-летний мотоциклист на Kayo ехал с села Выселки в сторону Тольятти. По пути выбрался на «встречку» и влетел в «Гранту» с 52-летней женщиной за рулем (стаж управления — 18 лет).
Владелец отечественного авто следовала с Русской Борковки и поворачивала в направлении Хрящевки по главной дороге. Мужчина погиб. Всего 12 июля в области выявили 11 ДТП с 12 пострадавшими. Двое скончались. Плюс 379 нарушений ПДД.
На днях в Кировском районе Самары столкнулись три машины. Медпомощь потребовалась одному человеку.
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