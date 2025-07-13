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В Башкирии утонули двое молодых мужчин

В Башкирии утонули двое молодых мужчин.

Источник: Башинформ

В водоемах Башкирии за последние сутки утонули двое мужчин, сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

«Вчера утром поступило сообщение о том, что на озере Узунгулово Учалинского района 26-летний мужчина ушел под воду и утонул», — рассказали спасатели и отметили, что место для купания не оборудовано.

В тот же день в Калтасинском районе, возле деревни Верхний Тыхтем утонул 28-летний мужчина. Место для купания также не оборудовано.

«Купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах, — призывают спасатели. — Не оставляйте детей без присмотра у воды. Не пейте алкоголь перед купанием. Обращайте внимание на запрещающие знаки».