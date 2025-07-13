Под Нижнеудинском водитель, пассажир и ребенок погибли в лобовом ДТП

Под Нижнеудинском на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. 13 июля в 12:15 возле поселка Вознесенский автомобиль Kia Rio при попытке обгона грузовика DAF сначала столкнулся с ним, а затем вылетел на встречку, где врезался лоб в лоб с фурой Dongfeng.