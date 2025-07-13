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Житель поселка в Ростовской области сжег мусор вместе с домом

В жару житель Дона устроил пожар, пытаясь сжечь мусор на своем участке.

Источник: Комсомольская правда

Житель поселка Дубравного в Ростовской области в жару сжег мусор вместе с домом. Пожар потушили, теперь мужчину ждет наказание за неосторожное обращение с огнем, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, все произошло 12 июля. Мужчина сжигал мусор на своем участке, и в какой-то момент во время порыва ветра огонь пошел по траве, а потом перекинулся на дом. В итоге выгорело 250 кв. метров.

На месте происшествия работали восемь пожарных, использовалось две единицы техники.

— Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По статье 20.4 КоАП РФ нарушителю грозит штраф 10 тысяч рублей, — отмечают в МЧС.

Жителям Дона напоминают: сейчас в регионе сохраняется высокая пожароопасность, а также действует экстренное предупреждение о жаре до +42 градусов. В такую погоду нельзя палить костры, жечь мусор или сухую растительность.

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