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В Краснодаре жители пожаловались на избивающую прохожих компанию

В соцсетях появилась информация о том, что группа молодых людей держит в страхе микрорайон Россинского.

Источник: ГУ МВД

В Краснодаре жители пожаловались на избивающую прохожих компанию, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

В соцсетях появилась информация о том, что группа молодых людей держит в страхе микрорайон Россинского. Неизвестные якобы нападают на прохожих.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности участников инцидента разыскиваются.

По итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее мы сообщали, что в СМИ прошла информация, что группа подростков избила несовершеннолетнего за ранее совершенные им противоправные действия в отношении школьницы.