В Краснодаре жители пожаловались на избивающую прохожих компанию, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
В соцсетях появилась информация о том, что группа молодых людей держит в страхе микрорайон Россинского. Неизвестные якобы нападают на прохожих.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности участников инцидента разыскиваются.
По итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка.
Ранее мы сообщали, что в СМИ прошла информация, что группа подростков избила несовершеннолетнего за ранее совершенные им противоправные действия в отношении школьницы.