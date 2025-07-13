Три человека пострадали при пожарах в Беларуси за минувшие сутки

В этот же день в 18.00 гродненские спасатели получили вызов. Пожар произошел в квартире на первом этаже девятиэтажного дома на пр. Космонавтов. Работники МЧС спасли хозяина жилья 1960 года рождения. Пенсионер получил ожоги и отравился продуктами горения. Его госпитализировали. Специалисты выясняют причину пожара.