Три человека пострадали при пожарах в Беларуси за минувшие сутки

Спасателям 12 июля в 16.10 медики сообщили о госпитализации с ожогами мужчины 1962 года рождения. Пострадал он на берегу реки Усяжа в агрогородке Острошицкий Городок Минского района. На мужчине загорелась одежда после падения в костер.
В этот же день в 18.00 гродненские спасатели получили вызов. Пожар произошел в квартире на первом этаже девятиэтажного дома на пр. Космонавтов. Работники МЧС спасли хозяина жилья 1960 года рождения. Пенсионер получил ожоги и отравился продуктами горения. Его госпитализировали. Специалисты выясняют причину пожара.
Около трех часов ночи 13 июля загорелся легковой автомобиль вблизи дачного участка на территории садового товарищества «Восточное» возле деревни Глыбочица Лепельского района. При самостоятельном тушении огня получил ожоги мужчина 1984 года. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, его доставили в учреждение здравоохранения. Причина пожара устанавливается.