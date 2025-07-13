В Краснодарском крае продолжают действовать 4 и 5 классы опасности пожаров

Высокий риск возгораний объявлен на юго-западе, юго-востоке, северо-западе и северо-востоке региона, а также в центральной части края, включая Краснодар. Установленный там 4 класс пожароопасности, что определяется как неблагоприятное погодное явление. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса действует местами в северо-восточных и северо-западных районах Кубани.