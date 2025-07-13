Генпрокуратура: 6 детей погибли в Беларуси с начала года при падении из окон

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Выпадение из окон стало причиной гибели шестерых детей в Беларуси с начала текущего года, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
В ведомстве отметили, что в связи с установлением в стране жаркой погоды взрослые должны обратить внимание на обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних дома.
«В стране продолжают фиксироваться случаи, связанные с выпадением детей из окон. За истекший период 2025 года при таких обстоятельствах уже погибло шесть несовершеннолетних», — сказали в Генпрокуратуре.
Там также отметили, что за аналогичный период минувшего года эта цифра была ниже — зарегистрирован всего один такой инцидент.
В прокуратуре во избежание подобных трагедий рекомендовали для окон использовать специальные блокираторы, следует также убрать от оконных проемов мебель, чтобы ребенок не мог подняться на подоконники. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра и не открывать окна полностью при проветривании.
В ведомстве напомнили, что широко применяемые в настоящее время москитные сетки не защищают детей от падения.