Генпрокуратура: 6 детей погибли в Беларуси с начала года при падении из окон

В прокуратуре во избежание подобных трагедий рекомендовали для окон использовать специальные блокираторы, следует также убрать от оконных проемов мебель, чтобы ребенок не мог подняться на подоконники. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра и не открывать окна полностью при проветривании.