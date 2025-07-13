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Житель Самарской области хотел заработать на инвестициях и потерял 1 млн рублей

Это произошло в Похвистнево. Жертвой афериста стал 46-летний местный. Правоохранители завели уголовное дело.

Это произошло в Похвистнево. Жертвой афериста стал 46-летний местный. Правоохранители завели уголовное дело, объяснили в региональном ГУ МВД.

С мужчиной связался неизвестный и предложил улучшить финансовое положение за счет инвестиции. Потерпевший вроде бы не поверил, но позже все-таки доверился собеседнику.

Далее пострадавший взял онлайн-кредит примерно на миллион рублей. После незнакомец пообещал в тот же вечер перевести первые доходы. Но местный житель деньги так и не увидел. Обратился за помощью к полицейским.

До этого сообщали, что 47-летний самарец отправил мошеннику полтора миллиона рублей.

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