За сутки донскими спасателями было потушено 31 возгорание

12 июля донским ГУ МЧС России было потушено 31 возгорание, а также оказана помощь в ликвидации последствий трёх дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За минувшие сутки донскими спасателями было ликвидировано 18 техногенных пожаров и 13 возгораний сухой растительности, а также был спасён один человек.
Также донские сотрудники МЧС советуют не оставлять на открытом солнце стеклянные бутылки и банки, лупы и линзы, а также другие прозрачные предметы, которые могут сфокусировать солнечные лучи. Это может привести к пожару.