16-летняя девушка на мотоцикле влетела в кроссовер Mazda в Самарской области

ДТП случилось днем 12 июля в Ставропольском районе губернии. Подростку без водительского удостоверения потребовалась помощь медиков, заявили в региональном главке.
34-летняя женщина на Mazda CX-5 следовала в СНТ «Зеленая Даль-1» по улице 1-й, с дома № 12 в сторону здания № 1065. На нерегулируемом перекрестке не уступила и врезалась в мотоцикл Vento 17/14 с 16-летней девушкой в шлеме и без документов.
Последней после столкновения назначили амбулаторное лечение.
В тот же день в 63-м регионе 15-летний подросток пострадал при опрокидывании питбайка.
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