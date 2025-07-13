16-летняя девушка на мотоцикле влетела в кроссовер Mazda в Самарской области

34-летняя женщина на Mazda CX-5 следовала в СНТ «Зеленая Даль-1» по улице 1-й, с дома № 12 в сторону здания № 1065. На нерегулируемом перекрестке не уступила и врезалась в мотоцикл Vento 17/14 с 16-летней девушкой в шлеме и без документов.