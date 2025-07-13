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При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При ударах ВСУ по Харьковской области пострадала пожилая женщина, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Противник нанес удары по селу Таволжанка и Лиман Второй. На данный момент известно, что в результате обстрела ранение получила жительница Таволжанки 1939 года рождения», — написал он.

Российские военные доставили пострадавшую в больницу. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как отмечал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко, в последнее время противник все чаще атакует мирное население при помощи БПЛА.

На прошлой неделе Ганчев уточнил, что российская армия продвигается в Харьковской области, растягивая оборону ВСУ. Военные продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы.

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