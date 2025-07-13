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В Омске обнаружено тело утонувшего человека

Трагическое происшествие зафиксировано в Омске — местные жители обнаружили тело утонувшего человека.

Источник: Аргументы и факты

Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

По сообщениям очевидцев, опубликованным в телеграм-канале «Инцидент Омск», тело было извлечено из воды. На месте происшествия работает полиция, которая оцепила территорию для проведения необходимых следственных действий.

Подробности происшествия на данный момент не раскрываются. Официальные ведомства пока не прокомментировали ситуацию, поэтому точная информация о месте происшествия, личности погибшего и обстоятельствах трагедии остаётся неизвестной.