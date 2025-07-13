Более 200 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Туркестанской области

Отметим, что за совершение наркопреступлений предусмотрена строгая уголовная ответственность. В частности, за сбыт наркотических средств, в том числе синтетических, в образовательных учреждениях либо несовершеннолетним, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения.