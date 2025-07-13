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В Крыму локализовали природный пожар на площади 118,6 гектара

Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован на площади 118,6 га.

Источник: Freepik

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован на площади 118,6 гектара, сообщили в ГУМЧС республики.

Ранее ГУМЧС республики сообщало, что площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров. Позднее авиация была привлечена для ликвидации пожара.

«Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован. Новых очагов возгорания не допущено. По уточенной информации площадь пожара составила 118,6 гектара», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ГУМЧС отметили, что работы по проливке валежника, сгоревших пней, хвойной подстилки продолжаются.

«К тушению привлечено 306 человек и 66 единиц техники», — добавило ведомство.