В Крыму локализовали природный пожар на площади 118,6 гектара

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован на площади 118,6 гектара, сообщили в ГУМЧС республики.
Ранее ГУМЧС республики сообщало, что площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров. Позднее авиация была привлечена для ликвидации пожара.
«Природный пожар в Крыму в районе села Прудовое локализован. Новых очагов возгорания не допущено. По уточенной информации площадь пожара составила 118,6 гектара», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ГУМЧС отметили, что работы по проливке валежника, сгоревших пней, хвойной подстилки продолжаются.
«К тушению привлечено 306 человек и 66 единиц техники», — добавило ведомство.