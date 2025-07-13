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Челябинские полицейские накрыли наркопритон

Квартира, в которой регулярно собирались наркоманы для употребления синтетических веществ располагается в Ленинском районе столицы Южного Урала.

Источник: ГУ МВД

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, её «держала» пара безработных челябинцев 33-х лет. Ранее мужчина и женщина уже привлекались к ответственности за аналогичное преступление.

В ходе задержания организаторов притона полицейскими было выявлено пять эпизодов употребления наркотических веществ. По ним составлены административные протоколы.

Также правоохранители изъяли шприцы, трубки и другие приспособления для употребления зелья. В отношении же хозяев квартиры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 232 УК РФ.