Челябинские полицейские накрыли наркопритон

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, её «держала» пара безработных челябинцев 33-х лет. Ранее мужчина и женщина уже привлекались к ответственности за аналогичное преступление.
В ходе задержания организаторов притона полицейскими было выявлено пять эпизодов употребления наркотических веществ. По ним составлены административные протоколы.
Также правоохранители изъяли шприцы, трубки и другие приспособления для употребления зелья. В отношении же хозяев квартиры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 232 УК РФ.