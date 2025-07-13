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Подросток на мотоцикле влетел в «Ларгус» и попал в больницу в Самарской области

Авария случилась в субботу вечером в Исаклинском районе губернии. Ребенка госпитализировали.

Авария случилась в субботу вечером в Исаклинском районе губернии. Ребенка госпитализировали, рассказали в региональном главке.

60-летний мужчина на «Ларгусе» со стажем вождения 36 лет ехал по улице Куйбышевской в муниципальном центре. Около 54-го дома при повороте налево не уступил и столкнулся с мотоциклистом 2013 года рождения.

Подростка отвезли в отделение травматалогии. А в Самаре в начале месяца 56-летняя женщина сбила двух 13-летних детей на электросамокате.

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