Подросток на мотоцикле влетел в «Ларгус» и попал в больницу в Самарской области

Авария случилась в субботу вечером в Исаклинском районе губернии. Ребенка госпитализировали, рассказали в региональном главке.
60-летний мужчина на «Ларгусе» со стажем вождения 36 лет ехал по улице Куйбышевской в муниципальном центре. Около 54-го дома при повороте налево не уступил и столкнулся с мотоциклистом 2013 года рождения.
Подростка отвезли в отделение травматалогии. А в Самаре в начале месяца 56-летняя женщина сбила двух 13-летних детей на электросамокате.
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