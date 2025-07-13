В лесах Беларуси 12 июля потерялись два человека

Так, 12 июля в 17.50 спасатели получили информацию, что возле поселка Холмы Гомельского района в лесном массиве потерялся мужчина 1952 года рождения. Для его поисков были привлечены 30 человек и задействованы девять единиц техники, в том числе три единицы техники и восемь работников МЧС.