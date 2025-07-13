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В лесах Беларуси 12 июля потерялись два человека

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесах Беларуси 12 июля потерялись два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, 12 июля в 17.50 спасатели получили информацию, что возле поселка Холмы Гомельского района в лесном массиве потерялся мужчина 1952 года рождения. Для его поисков были привлечены 30 человек и задействованы девять единиц техники, в том числе три единицы техники и восемь работников МЧС.

Также 12 июля около 19.25 в МЧС передали сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле деревни Коробово Бешенковичского района мужчине 1963 года рождения. На его поиски выехали шесть единиц техники и 17 человек, из них — четыре единицы техники и восемь работников МЧС.

Поисковые операции 12 июля не дали результата, их продолжили 13 июля.