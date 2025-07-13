Трамвай задавил мужчину, сидевшего на рельсах в Петербурге

Как ранее сообщала «КП-Петербург», в эти выходные в Северной столице и Ленинградской области проводится проверка водителей на трезвость. Профилактические рейды будут проходить до 13 июля. Госавтоинспекция по Петербургу и Ленинградской области будет останавливать подозрительные авто и проверять водителей.