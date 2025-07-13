Трамвай задавил мужчину, сидевшего на рельсах в Петербурге

В Северной столице мужчина погиб под колесами трамвая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трагедия произошла ночью 12 июля на Петергофском шоссе.
— 48-летняя женщина, управляя трамваем, совершила наезд на сидевшего на рельсах 53-летнего мужчину, — сообщили в полиции.
В ГУ МВД по Северной столице уточнили, что мужчина погиб на месте происшествия, по факту смертельного ДТП проводится проверка. Устанавливается личность мужчины и причины, по которым он оказался на путях.
Как ранее сообщала «КП-Петербург», в эти выходные в Северной столице и Ленинградской области проводится проверка водителей на трезвость. Профилактические рейды будут проходить до 13 июля. Госавтоинспекция по Петербургу и Ленинградской области будет останавливать подозрительные авто и проверять водителей.