17-летняя девушка пострадала в ДТП с байком и иномаркой в Тольятти 12 июля

Это произошло в субботу вечером в Автозаводском районе города, рассказали в областном ГУ МВД.
18-летний парень на двухколесном транспорте следовал по улице Свердлова с Московского проспекта в сторону улицы Революционной. На регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый нарушил правило расположения на дороге и врезался в Volkswagen Polo с 44-летним мужчиной за рулем.
В аварии пострадала 17-летняя пассажирка байка. Ее отвезли в больницу.
А в Ставропольском районе губернии 16-летняя девушка на мотоцикле влетела в Mazda CX-5. Ей назначили амбулаторное лечение.
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