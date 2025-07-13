«Подкралась сзади»: школьницу избили недалеко от здания полиции в центре Павлодара

«Неизвестная взрослая женщина напала на ребенка 2012 года рождения. Она подкралась сзади, схватила девочку за волосы, повалила на землю и нанесла телесные повреждения — гематомы и разбитые колени. Ребенок с семи лет проходит серьезное лечение, при этом прекрасно учится, общительная и неконфликтная. И что ужасно — это произошло напротив отдела полиции, в самом центре города. Свидетели говорят, что вокруг было много взрослых. Никто не вмешался. Никто не подошел. Никто не заступился. Это не просто трагедия — это вопрос безопасности наших детей», — сказано в публикации.