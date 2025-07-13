Тараканы закошмарили волгоградцев: УК бездействует

Жильцы многоквартирного дома по улице Полухина в Советском районе Волгограда уже три года ведут безуспешную войну с полчищами огромных тараканов. Обращаясь в разные инстанции, люди за это время поняли — проблемы, которые решить невозможно, — есть. И они лично переживают одну из них.
Горожане обратились в СМИ, чтобы создать общественный резонанс, привлечь внимание к ситцуации и найти выход. В жилом доме 2/2 насекомые оккупировали подъезды и проникают в квартиры, несмотря на все попытки их уничтожить. По словам горожан, управляющая компания ООО «ЖЭК Советского района» ничего не делает. Тараканов люди травят сами — сыпятпорошки, мажут стены, опрыскивают химикатами, но насекомые не исчезают. УК лишь формально принимает заявки и отчитывается о якобы проведенной дезинсекции, а насекомые тем временем продолжают размножаться.
В доме говорят — тараканы закошмарили всех. Насекомые сбиваются в плотные группы, не боясь людей. По словам жильцов, тараканы проникают в дома через канализацию, и остановить их нашествие невозможно. Они в подъездах, во дворах, забираются в машины. Проблема была всегда, но последние три года она стала просто невыносимой.
Собственники квартир считают, что у них остался лишь один выход — пожаловаться на насекомых президенту страны, чтобы реакция надзорных ведомств помогла остановить нашествие насекомых.