Тараканы закошмарили волгоградцев: УК бездействует

Горожане обратились в СМИ, чтобы создать общественный резонанс, привлечь внимание к ситцуации и найти выход. В жилом доме 2/2 насекомые оккупировали подъезды и проникают в квартиры, несмотря на все попытки их уничтожить. По словам горожан, управляющая компания ООО «ЖЭК Советского района» ничего не делает. Тараканов люди травят сами — сыпятпорошки, мажут стены, опрыскивают химикатами, но насекомые не исчезают. УК лишь формально принимает заявки и отчитывается о якобы проведенной дезинсекции, а насекомые тем временем продолжают размножаться.