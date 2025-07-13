Новый доклад представят Бастрыкину по аварийному дому в Самаре на Марии Авейде

Последний раз в Следкоме реагировали на жалобу местных по ветхому зданию в городе в начале марта нынешнего года.
Напомним, самарцы были возмущены состоянием дома в Кировском районе на улице Марии Авейде, 8. Его возвели в 1949 году. Является аварийным, но расселять не спешили. Тогда завели уголовное дело.
Теперь руководитель Следкома Александр Бастрыкин потребовал от главы областного СУ СКР Павла Олейника представить повторный доклад о ходе и результатах расследования.
Ранее в Самаре отобрали под реновацию Безымянку, Управленческий и исторический центр.
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