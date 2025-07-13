Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане за сутки произошло семь пожаров

Два из них — в жилом секторе.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано сразу семь пожаров. Такие данные опубликовали в пресс-службе МЧС республики. Отмечается, что два возгорания произошло на территории жилого сектора.

Кроме того, в МЧС поступило 11 сообщений, которые оказались ложными. Еще 13 раз спасателей вызывали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, произошло одно происшествие на водных объектах. В результате падения с лодки во время рыбалки в Камско-Устьинском районе РТ погиб 75-летний житель Татарстана.